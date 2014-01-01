Гран-при Ванкувера: Кихира установила мировой рекорд в короткой программе
Японка лидирует после первого вида программы.
Японская фигуристка Рика Кихира выиграла короткую программу на финале Гран-при в канадском Ванкувере.
Кихира исполнила “мужской“ аксель в три с половиной оборота и на 1,78 балла улучшила прежнее мировое достижение, установленное россиянкой Алиной Загитовой в ноябре этого года в Москве.
Женщины. Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (рекорд мира)
2. Алина Загитова (Россия) – 77,93
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65
4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23
5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24
6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52
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