Гран-при Ванкувера: Кихира установила мировой рекорд в короткой программе

Японка лидирует после первого вида программы.

Японская фигуристка Рика Кихира выиграла короткую программу на финале Гран-при в канадском Ванкувере.

Кихира исполнила “мужской“ аксель в три с половиной оборота и на 1,78 балла улучшила прежнее мировое достижение, установленное россиянкой Алиной Загитовой в ноябре этого года в Москве.

Женщины. Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (рекорд мира)

2. Алина Загитова (Россия) – 77,93

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65

4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23

5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52