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Гран-при Ванкувера: Кихира установила мировой рекорд в короткой программе

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Японка лидирует после первого вида программы.
Рика Кихира
Рика Кихира
www.japantimes.co.jp

Японская фигуристка Рика Кихира выиграла короткую программу на финале Гран-при в канадском Ванкувере.

Кихира исполнила “мужской“ аксель в три с половиной оборота и на 1,78 балла улучшила прежнее мировое достижение, установленное россиянкой Алиной Загитовой в ноябре этого года в Москве.

Женщины. Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (рекорд мира)
2. Алина Загитова (Россия) – 77,93
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65
4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23
5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24
6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52

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Теги: зимние виды спорта, фигурное катание, Рика Кихира
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