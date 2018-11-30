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Санный спорт: Мандзий и Дукач - в топ-30 второго этапа Кубка мира

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Два украинских саночника завоевали право выступить на этапе Кубка мира.
Санный спорт: Мандзий и Дукач - в топ-30 второго этапа Кубка мира

В канадском Вистлере прошел второй этап Кубка мира по санному спорту, на котором неплохих результатов добились наши саночники Антон Дукач и Андрей Мандзий.

В отборочном на Кубок мира - Кубке наций - Андрей Мандзий стал 9-м, а Антон Дукач 11-м. В Кубке мира результат Мандзия стал 23-м, а Дукач шел примерно на такой же результат, но ошибся на финише второй попытки и стал только 29-м.

Елена Стецкив у девушек не прошла на Кубок мира, а в двойках украинцы не вышли на старт.

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Теги: санный спорт
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