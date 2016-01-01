Йохауг выиграла свою первую гонку после дисквалификации

Титулованная норвежка победила в Бейтостолене.

Олимпийская чемпионка 2010 года Тереза Йохауг победила в 10-километровой гонке на домашней трассе в Бейтостолене.

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Таким образом, норвежская лыжница выиграла свой первый старт после двухлетней дисквалификации, сообщает издание Bild.

“Вернуться в кросс-кантри - прекрасно. Это было особое чувство, когда ты встречаешься со своими соперниками, с которыми много лет соревновалась, и вновь слышишь стартовый сигнал“, - сказал норвежка.

Напомним, что в сентябре 2016 года Йохауг получила 18-ти месячную дисквалификацию из-за положительного допинг-теста.