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Йохауг выиграла свою первую гонку после дисквалификации

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Титулованная норвежка победила в Бейтостолене.
Тереза Йохауг
Тереза Йохауг
Getty Images

Олимпийская чемпионка 2010 года Тереза Йохауг победила в 10-километровой гонке на домашней трассе в Бейтостолене.

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Таким образом, норвежская лыжница выиграла свой первый старт после двухлетней дисквалификации, сообщает издание Bild.

“Вернуться в кросс-кантри - прекрасно. Это было особое чувство, когда ты встречаешься со своими соперниками, с которыми много лет соревновалась, и вновь слышишь стартовый сигнал“, - сказал норвежка.

Напомним, что в сентябре 2016 года Йохауг получила 18-ти месячную дисквалификацию из-за положительного допинг-теста.

 

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Теги: зимние виды спорта, Тереза Йохауг, лыжный спорт
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Источник: Bild

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