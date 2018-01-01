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Ханю установил мировой рекорд в короткой программе

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Двукратный олимпийский чемпион победил в короткой программе на Гран-при Москвы.
Юдзуру Ханю
Юдзуру Ханю
Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю лидирует после проката короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

 

Японец получил рекордные 110,53 балла и, таким образом, новый мировой рекорд.

Фигурист побил собственное достижение, установленное в Финляндии в начале ноября.

Ранее сообщалось, что Виктор Петренко включен в Зал славы мирового фигурного катания.

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Теги: фигурное катание, Юдзуру Ханю, зимние виды спорта
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