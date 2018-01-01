Ханю установил мировой рекорд в короткой программе
Двукратный олимпийский чемпион победил в короткой программе на Гран-при Москвы.
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю лидирует после проката короткой программы на этапе Гран-при в Москве.
Японец получил рекордные 110,53 балла и, таким образом, новый мировой рекорд.
Фигурист побил собственное достижение, установленное в Финляндии в начале ноября.
Ранее сообщалось, что Виктор Петренко включен в Зал славы мирового фигурного катания.
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