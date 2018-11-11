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Восьмикратный участник Олимпийских игр готовится к своему 30-му сезону

Комментариев: 2
46-летний японский летающий лыжник готовится выступить на своем 30-м Кубке мира.
Нориаки Касаи
Нориаки Касаи
Getty Images

В пятницу, 16 ноября начнется очередной сезон по прыжкам на лыжах с трамплина. 

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Для 46-летнего летающего лыжника из Японии Нориаки Касаи предстоящий Кубок Мира станет 30-м в его профессиональной карьере.

Касаи дебютировал на Кубке мира в сезоне 1988\1989 гг.

“Я провел 2/3 своей жизни, выступая на соревнованиях. Несмотря на мой возраст, меня по-прежнему интересуют только победы. Мой разум, сердце и мысли хотят золотые медали“, - цитирует Касаи Skijumping.pl.

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Теги: зимние виды спорта, прыжки на лыжах с трамплина, Нориаки Касаи
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Источник: www.skijumping.pl

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Комментариев (3)
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Люблю_Украину    11.11.2018, 18:46
Оценка:  0
Люблю_Украину
"Восьмикартный участник" это как?)
oleg15n    11.11.2018, 19:00
Оценка:  0
oleg15n
Участвовал в 8 олимпиадах.
Люблю_Украину    11.11.2018, 19:30
Оценка:  0
Люблю_Украину
это восьмикРатный, а было написано сначала восьмикАртный
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