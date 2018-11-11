Восьмикратный участник Олимпийских игр готовится к своему 30-му сезону

46-летний японский летающий лыжник готовится выступить на своем 30-м Кубке мира.

В пятницу, 16 ноября начнется очередной сезон по прыжкам на лыжах с трамплина.

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Для 46-летнего летающего лыжника из Японии Нориаки Касаи предстоящий Кубок Мира станет 30-м в его профессиональной карьере.

Касаи дебютировал на Кубке мира в сезоне 1988\1989 гг.



“Я провел 2/3 своей жизни, выступая на соревнованиях. Несмотря на мой возраст, меня по-прежнему интересуют только победы. Мой разум, сердце и мысли хотят золотые медали“, - цитирует Касаи Skijumping.pl.