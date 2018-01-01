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Гераскевич одержал первую победу в истории украинского скелетона

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19-летний спортсмен победил на этапе Кубка Северной Америки.
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич
championat.com.ua

Скелетонист Владислав Гераскевич успешно выступил на этапе Кубка Северной Америки в канадском Уистлере.  

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Завоевав серебро в первый день с сумарным временем 1:46:31, украинец улучшил свое время во второй день - 1:46:04 и сумел завоевать золотую награду.

Кроме того, в Канаде 19-летний Гераскевич установил свой личный рекорд скорости - 143,6 км/час.

Это первая междунардная победа в истории украинского скелетона.

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Теги: зимние виды спорта, скелетон, Владислав Гераскевич
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Источник: XSPORT

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