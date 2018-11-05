Водителю, который едва не сбил лыжницу Диггинс, предъявили обвинение

У водителя проблемы с законом.

Во время тренировки американской лыжницы Джессики Диггинс в Эфтоне случился неприятный инцидент.

Мимо американской лыжницы пронесся внедорожник, и спортсменка крикнула водителю, что такой маневр мог бы ее убить. На что в ответ он показал ей неприличный жест.

Диггинс записала номера и сообщила полиции.

Теперь водителю предъявлено пять обвинений: нападение, небрежное вождение, безрассудное вождение, непристойное поведение и помеха на дорогах общего пользования.

Ранее сообщалось, что у Фуркада-старшего проблемы со здоровьем.