Водителю, который едва не сбил лыжницу Диггинс, предъявили обвинение
У водителя проблемы с законом.
Во время тренировки американской лыжницы Джессики Диггинс в Эфтоне случился неприятный инцидент.
Мимо американской лыжницы пронесся внедорожник, и спортсменка крикнула водителю, что такой маневр мог бы ее убить. На что в ответ он показал ей неприличный жест.
Диггинс записала номера и сообщила полиции.
Теперь водителю предъявлено пять обвинений: нападение, небрежное вождение, безрассудное вождение, непристойное поведение и помеха на дорогах общего пользования.
Ранее сообщалось, что у Фуркада-старшего проблемы со здоровьем.
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