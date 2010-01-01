Колонья и Стох - Короли лыж-2018

Дарио Колонья и Камиль Стох стали лучшими по версии журналистов.

В Зеефельде, где в 2019 году пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта, состоялась ежегодная встреча спортивных журналистов.

Читай также: Бьорндален и Домрачева представили новую линию одежды

Летающий лыжник из Польши Камиль Стох и представитель Швейцарии в лыжных гонках Дарио Колонья получили звание Король лыж-2018.

31-летний поляк Стох в прошлом году завоевал 10 индивидуальных побед, а также выиграл Кубок мира по прыжкам на лыжах с трмплина, Турне четырех трамплинов и турнир Raw Air. На Олимпиаде в Пхенчхане он стал победителем соревнований на большом трамплине.

Швейцарец Дарио Колонья в сезоне 2017.2018 завоевал свое четвертое золото Олимпийских игр и одержал победу на Тур де Ски.

Ранее сообщалось, что норвежские лыжники были вынуждены покинуть сборы из-за проблем со здоровьем.