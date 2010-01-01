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Колонья и Стох - Короли лыж-2018

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Дарио Колонья и Камиль Стох стали лучшими по версии журналистов.
Камиль Стох (слева) и Дарио Колонья (справа)
Камиль Стох (слева) и Дарио Колонья (справа)
facebook.com/KamilStochOfficial

В Зеефельде, где в 2019 году пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта, состоялась ежегодная встреча спортивных журналистов.

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Летающий лыжник из Польши Камиль Стох и представитель Швейцарии в лыжных гонках Дарио Колонья получили звание Король лыж-2018.

31-летний поляк Стох в прошлом году завоевал 10 индивидуальных побед, а также выиграл Кубок мира по прыжкам на лыжах с трмплина, Турне четырех трамплинов и турнир Raw Air. На Олимпиаде в Пхенчхане он стал победителем соревнований на большом трамплине.

Швейцарец Дарио Колонья в сезоне 2017.2018 завоевал свое четвертое золото Олимпийских игр и одержал победу на Тур де Ски.

Ранее сообщалось, что норвежские лыжники были вынуждены покинуть сборы из-за проблем со здоровьем.

 

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Теги: зимние виды спорта, прыжки на лыжах с трамплина, Камиль Стох, Дарио Колонья
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Источник: berkutschi.com

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