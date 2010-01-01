Норвежские лыжники досрочно покинули сборы из-за проблем со здоровьем

Сборная Норвегии по лыжным гонкам завершит сборы в Италии не в полном составе.

Представители Норвегии в лыжных гонках Тереза Йохауг, Астрид Якобсен, Петтер Нортуг и Эмиль Эверсен покинули высотный сбор национальной команды из-за проблем со здоровьем, сообщает TV2.

Ранее у спортсменов было подозрение на норовирус, из-за чего они были изолированы от остальной команды. Теперь же лыжники полностью освободжены от тренировочного процесса, чтобы не рисковать их здоровьем перед началом сезона.

Ранее стало известно, что биатлону урезали квоту на Олимпийские Игры-2022.