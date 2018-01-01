Переключиться на мобильную версию

Романчук не смог зацепиться за медаль чемпионата Европы на короткой воде

Комментариев: 0
Украинец финишировал четвертым на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Михаил Романчук
Михаил Романчук
Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук остановился в шаге от медали на дистанции 1500 метров вольным стилем в рамках чемпионата Европы на короткой воде, который проходит в Глазго (Великобритания).

Наш спортсмен показал четвертый результат в решающем заплыве. Победителем стал итальянец Грегорио Пальтриньери, серебро завоевал Хенрик Кристенсен из Норвегии, тройку лучших замкнул француз Давид Обри.

Ранее сообщалось, что Дарья Зевина завоевала серебро на дистанции 200 метров на спине.

Поделись:
Теги: водные виды, плавание, Михаил Романчук
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь