Романчук не смог зацепиться за медаль чемпионата Европы на короткой воде

Украинец финишировал четвертым на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Украинский пловец Михаил Романчук остановился в шаге от медали на дистанции 1500 метров вольным стилем в рамках чемпионата Европы на короткой воде, который проходит в Глазго (Великобритания).

Наш спортсмен показал четвертый результат в решающем заплыве. Победителем стал итальянец Грегорио Пальтриньери, серебро завоевал Хенрик Кристенсен из Норвегии, тройку лучших замкнул француз Давид Обри.

Ранее сообщалось, что Дарья Зевина завоевала серебро на дистанции 200 метров на спине.