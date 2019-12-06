Сегодня Романчук выступит в финале чемпионата Европы на короткой воде

Украинец примет участие в решающем заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Именитый украинский пловец Михаил Романчук сегодня, 6 декабря, примет участие в финальном заплыве чемпионата Европы, который проходит в Глазго (Шотландия).

Украинец выступит на дистанции 1500 м вольным стилем. В полуфинале Романчук показал второе время.

В финале Роман будет плыть по пятой дорожке. Начало заплыва запланировано на 20:36 по украинскому времени.

Ранее сообщалось, что Михаил Романчук выиграл золотую медаль с рекордом Кубка мира.