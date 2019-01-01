ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 2019: результаты украинцев

Чемпионат мира проходит в Сегеде с 21 по 25 августа.

В венгерском городе Сегед проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. На престижном старте Украину представляют 30 спортсменов, которые выступают в 28-ми видах программы (17 - байдарка, 11 - каноэ), 12 из которых входят в олимпийскую программу (6 - байдарка, 6 - каноэ).

Вашему вниманию расписание и результаты украинцев:

День первый. 21 августа

Утренняя сессия

Предварительные заезды

11.00. Байдарка-двойка. 200 м. Мария Повх/Людмила Куклиновска – 3-е место в своем заплыве и выход в финал А

11.10. Каноэ-двойка. 200 м. Виталий Голюк/Владимир Троцюк – 3-е место в своем заплыве и выход в полуфинал.

11.37. Каноэ-одиночка. 500 м. Анастасия Четверикова – 1-е место в своем заплыве и выход в финал А

12.13. Байдарка-одиночка. 500 м. Олег Кухарик – 2-е место в своем заплыве и выход в полуфинал

12.25. Каноэ-двойка. 500 м. Юрий Вандюк / Эдуард Шеметило – 7-е место в своем заплыве и выход в полуфинал

12.58. Байдарка-четверка. 1000 м. Василий Смилка/ Виталий Быстревский/ Дмитрий Беспалько/ Виталий Брезицкий – 5-е место в своем заплыве и выход в полуфинал

Дневная сессия

Полуфиналы

16.05. Каноэ-двойка. 200 м. Виталий Голюк/Владимир Троцюк – 4-е место в своем заплыве и выход в финал В

16.22. Байдарка-четверка. 1000 м. Василий Смилка/ Виталий Быстревский/ Дмитрий Беспалько/ Виталий Брезицкий – 3-е место в своем заплыве и выход в финал А

предварительные заезды

18.00. Каноэ-одиночка. 200 м. Тарас Мазовский - 3-е место в своем заплыве и выход в полуфинал

18.25. Байдарка-одиночка. 200 м. Мария Кичасова-Скорик - 1-е место в своем заплыве и выход в полуфинал

18.45. Байдарка-одиночка. 200 м. Дмитрий Даниленко - 2-е место в своем заплыве и выход в полуфинал

День второй. 22 августа

Утренняя сессия

Предыдущие заезды

10.00. Каноэ-двойка. 1000 м. Юрий Вандюк/Эдуард Шеметило - 3-е место в своем заплыве и выход в полуфинал

10.42. Байдарка-одиночка. 1000 м. Виталий Цуркан - 6-е место в своем заплыве - не вышел в полуфинал

12.50. Каноэ-одиночка. 200 м. Анастасия Четверикова - 2-е место в своем заплыве и выход в полуфинал

13.01. Каноэ-одиночка. 500 м. Павел Алтухов - 1-е место в своем заплыве и выход в полуфинал

13.25. Байдарка-двойка. 500 м. Дмитрий Беспалько / Виталий Брезицкий - 4-е место в своем заплыве и выход в полуфинал

13.43. Байдарка-двойка. 500 м. Мария Повх / Людмила Куклиновская - 4-е место в своем заплыве и выход в полуфинал

Дневная сессия

Полуфиналы

16.00. Каноэ-двойка. 500 м. Юрий Вандюк / Эдуард Шеметило. 1-3 - финал.

16.24. Байдарка-одиночка. 500 м. Олег Кухарик. 1-3 - финал А, 4-6 - финал В.

16.48 / 16.54. Байдарка-двойка. 500 м. Мария Повх/Людмила Куклиновска. 1-3 - финал А, 3-6 - финал В.

Предварительные заезды

17.51. Каноэ-четверка. 500 м. Юрий Вандюк / Владимир Троцюк / Олег Боровик / Эдуард Шеметило. 1-3 - финал, 4-7 + 1Вт - полуфинал.

17.57. Каноэ-двойка. 500 м. Людмила ЛУЗАН / Анастасия Четверикова. 1 - финал А, 2-7 - полуфинал.

18.27. Байдарка-четверка. 500 м. Дмитрий Даниленко/Кирилл Черноморов/Иван Семыкин/Денис Лахманов. 1-6 + 3Вт, полуфинал.

18.45. Байдарка-четверка. 500 м. Мария Кичасова-Скорик/Мария Повх/Анастасия Тодорова/Инна Грищун. 1 - финал А, 2-7 - полуфинал.

День третий, 23 августа

Утренняя сессия

Предварительные заезды

10.12. Байдарка-одиночка. 500 м. Татьяна Еднак. 1-5 + 2вт, полуфинал.

10.44. Байдарка-двойка. 1000 м. Олег Кухарик/Александр Сыромятников. 1-5 + 2вт, полуфинал

11.33. Каноэ-одиночка. 1000 м. Павел Алтухов. 1-4 + 3Вт.

12.30. Байдарка-двойка. 200 м. Александр Сенкевич/Дмитрий Костишен. 1 - финал А, 2-7 - полуфинал.

12.35. Каноэ-двойка. 200 м. Людмила Лузан/Анастасия Четверикова. 1-3 - финал, 4-7 + 1Вт - полуфинал.

Полуфиналы

13.03 / 13.09 / 13.15. Каноэ-одиночка. 500 м. Павел Алтухов. 1-3 - финал А, 4-7 + 1Вт - финал В

13.21 / 13.27. Байдарка-двойка. 500 м. Дмитрий Беспалько/Виталий Брезицкий. 1-3 - финал А, 4-7 + 1Вт - финал В.

Дневная сессия.

Финалы

16.03. Байдарка-двойка. 200 м. Мария Повх / Людмила Куклиновска

16.17. Каноэ-одиночка. 500 м. Анастасия Четверикова

16.31. Байдарка-одиночка. 500 м*. Олег Кухарик

16.39. Каноэ-двойка. 500 м*. Юрий Вандюк/Эдуард Шеметило

17.03. Байдарка-четверка. 1000 м. Василий Смилка/ Виталий Быстревский/ Дмитрий Беспалько/ Виталий Брезицкий.

Полуфиналы

17.18. Байдарка-одиночка. 200 м. Мария Кичасова-Скорик. 1-3 - финал А, 4-6 - финал В.

17.43. Байдарка-одиночка. 200 м. Дмитрий Даниленко. 1-2 + 1BT - финал А, 4-6 - финал В.

17.53 / 17.58 / 16.03. Каноэ-одиночка. 200 м. Анастасия Четверикова. 1-3 - финал А, 4-6 - финал В

18.39. Каноэ-двойка. 1000 м. Юрий Вандюк/Эдуард Шеметило. 1-3 - финал А, 4-6 - финал В.

День четвертый, 24 августа

Утренняя сессия.

Финалы

12.33. Байдарка-одиночка. 200 м*. Мария Кичасова-Скорик

12.41. Байдарка-одиночка. 200 м*. Дмитрий Даниленко

12.49. Каноэ-одиночка. 200 м*. Анастасия Четверикова

13.03. Каноэ-двойка. 1000 м*. Юрий Вандюк / Эдуард Шеметило

13.14. Байдарка-одиночка. 1000 м*. Виталий Цуркан

13.40. Каноэ-одиночка. 500 м*. Павел Алтухов.

13.48. Байдарка-двойка. 500 м*. Дмитрий Беспалько/ Виталий Брезицкий.

13.56. Байдарка-двойка. 500 м*. Мария Повх / Людмила Куклиновска

Дневная сессия

Полуфиналы

16.00 / 16.06 / 16.12. Байдарка-одиночка. 500 м. Татьяна Еднак. 1-3 - финал А, 4-6 - финал В.

16.18 / 16.24. Каноэ-двойка. 500 м **. Людмила Лузан/Анастасия Четверикова. 1-3 - финал А.

16.30 / 16.37 / 16.44. Байдарка-двойка. 1000 м. Олег Кухарик/Александр Сыромятников. 1-3 - финал А, 4-6 - финал В.

16.51 / 16.58 / 17.05. Каноэ-одиночка. 1000 м. Павел Алтухов. 1-3 - финал А. 4-6 - финал В.

17.30. Каноэ-одиночка. 200 м. Тарас Мазовский. 1-3 - финал А. 4-6 - финал В.

17.45. Каноэ-двойка. 200 м**. Людмила Лузан / Анастасия Четверикова. 1-3 - финал.

17.50 / 17.55. Байдарка-двойка. 200 м**. Александр Сенкевич/Дмитрий Костишен. 1-3 - финал А.

17.51. Каноэ-четверка. 500 м**. Юрий Вандюк / Владимир Троцюк / Олег Боровик / Эдуард Шеметило. 1-3 - финал.

18.06 / 18.12. Байдарка-четверка. 500 м **. Мария Кичасова-Скорик/Мария Повх/Анастасия Тодорова/Инна Грищун. 1-3 - финал А, 4-7 + 1Вт - финал В.

18.18 / 18.24 / 18.30. Байдарка-четверка. 500 м. Дмитрий Даниленко/Кирилл Черноморов/Иван Семыкин/Денис Лахманов. 1-3 - финал А, 4-6 - финал В.

День пятый, 25 августа

Утренняя сессия. финалы*

12.34. Каноэ-двойка. 500 м. Людмила Лузан/Анастасия Четверикова

12.44. Байдарка-одиночка. 500 м. Татьяна Еднак.

13.00. Байдарка-двойка. 1000 м. Олег Кухарик / Александр Сыромятников.

13.12. Каноэ-одиночка. 1000 м. Павел Алтухов.

13.29. Каноэ-двойка. 200 м. Людмила Лузан/ Анастасия Четверикова

13.37. Каноэ-одиночка. 200 м. Тарас Мазовский

13.45. Байдарка-двойка. 200 м. Александр Сенкевич/ Дмитрий Костишен

14.01. Каноэ-четверка. 500 м. Юрий Вандюк / Андрей Рыбачок / Олег Боровик / Эдуард Шеметило.

14.11. Байдарка-четверка. 500 м. Мария Кичасова-Скорик/Мария Повх/Анастасия Тодорова/Инна Грищун

14.21. Байдарка-четверка. 500 м. Дмитрий Даниленко/Кирилл Черморов/Иван Семыкин/Денис Лахматов

Утренняя сессия

Финалы

15.30 Каноэ-одиночка. 5000 м. Людмила Бабак

16.10. Каноэ-одиночка. 5000 м. Юрий Вандюк

16.50 Байдарка-одиночка. 5000 м. Инна Грищук

17.25. Байдарка-одиночка. 5000 м. Александр Сыромятников