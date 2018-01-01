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Украинский прыгун в воду Середа стал самым молодым чемпионом Европы в истории

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13-летний Алексей Середа превзошел знаменитого Томаса Дейли.
Украинский прыгун в воду Середа стал самым молодым чемпионом Европы в истории

Украинский прыгун в воду 13-летний Алексей Середа вошел в историю как самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду.

Воспитанник Татьяны Погребной завоевал золотую медаль в финале индивидуальных прыжков с вышки на чемпионате Европы в Киеве.

Несмотря на то, что коэффициент сложности у украинца был ниже, чем у конкурентов, он выполнил свои прыжки намного чище и заработал 488,85 балла.

Середа опередил француза Бенджамина Оффре (474,90 баллов) и россиянина Руслана Тернового (445,25 баллов), которые завоевали серебро и бронзу соответственно.

Середа превзошел достижение британца Томаса Дейли, который побеждал на Евро-2008 в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Середе на момент Евро-2019 13 лет и 7 месяцев.

Напомним, на чемпионате мира-2019 Середа дважды был четвертым, а на чемпионате Европы в Киеве он выиграл серебро в синхронных прыжках с вышки.

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Теги: прыжки в воду
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