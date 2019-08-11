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Кесарь и Письменская завоевали бронзу на домашнем чемпионате Европы

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Украинские прыгуньи в воду стали третьими в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Кесарь и Письменская завоевали бронзу на домашнем чемпионате Европы

Украинские прыгуньи в воду Виктория Кесарь и Анна Письменская завоевали бронзовые медали в в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.

За свои пять прыжков Кесарь и Письменская набрали 287,37, немного уступив немецкой паре Лине Хентшель и Тине Пунцель, у которых 288,87 баллов. Первыми стали россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королева с 290,70 баллами.

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Теги: прыжки в воду
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