Кесарь и Письменская завоевали бронзу на домашнем чемпионате Европы

Украинские прыгуньи в воду стали третьими в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Украинские прыгуньи в воду Виктория Кесарь и Анна Письменская завоевали бронзовые медали в в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.

За свои пять прыжков Кесарь и Письменская набрали 287,37, немного уступив немецкой паре Лине Хентшель и Тине Пунцель, у которых 288,87 баллов. Первыми стали россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королева с 290,70 баллами.