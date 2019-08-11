Кесарь и Письменская завоевали бронзу на домашнем чемпионате Европы
Украинские прыгуньи в воду стали третьими в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Украинские прыгуньи в воду Виктория Кесарь и Анна Письменская завоевали бронзовые медали в в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
За свои пять прыжков Кесарь и Письменская набрали 287,37, немного уступив немецкой паре Лине Хентшель и Тине Пунцель, у которых 288,87 баллов. Первыми стали россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королева с 290,70 баллами.
Полная версия правил
РОССИЯ 5 2 3 9
2
ГЕРМАНИЯ 2 3 2 7
3
УКРАИНА 2 3 5
4
НИДЕРЛАНДЫ 1 1 2
5
ИТАЛИЯ 1 1 2
6
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2 4 6
7
ШВЕЙЦАРИЯ 1 1
СЛАВА ВЕЛИКОЙ РОССИИ !!!!