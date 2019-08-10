ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве: Федорова выиграла серебро

В предпоследний день чемпионата Европы украинские прыгуны в воду добыли одну награду.

Украинка Елена Федорова стала серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

В предпоследний день соревнований в прыжках с метрового трамплина она заняла второе место, забрав 263,45 балла.

Победу одержала россиянка Виталия Королева (266,70), а бронзовую медаль выиграла еще одна россиянка Кристина Ильиных (263,05).

К сожалению, в финале в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у мужчин украинцы остались без медали.

Наша сильнейшая пара, которая является главной надеждой на Олимпиаде в Токио, Александр Горшковозов и Олег Колодий набрали 386,55 баллов, совсем немного уступив бронзовым призерам – британцам Энтони Хардингу и Джордану Хоулдену, у которых 387,60 баллов.

Чемпионами стали россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер (435,69). Серебро досталось немцам Патрику Хаусдингу и Ларсу Рюдигеру (398,64)

В воскресенье, 11 августа, в заключительный день чемпионата состоятся еще два финала. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина у женщин Украину представят Виктория Кесарь и Анна Письменская. А в финал прыжков с вышки (10 м) постараются квалифицироваться Олег Сербин и Алексей Середа.