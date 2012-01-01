Украинские спортсменки остались без медали на ЧЕ по прыжкам в воду

Виктория Кесарь и Елена Федорова не сумели принести медали в копилку сборной Украины.

Украинские прыгуньи в воду Виктория Кесарь и Елена Федорова не смогли завоевать медаль в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.

Виктория Кесарь с результатом 279,40 баллов за пять прыжков остановилась в шаге от медалей, заняв четвертое место. Федорова с 249,00 баллами стала только девятой.

Отметим, что Виктория Кесарь уже имеет олимпийскую лицензию в этом виде программы, а вот Федоровой нужно было завоевывать золото в Киеве. Отметим, что Федорова сможет завоевать олимпийскую лицензию на Кубке мира в Токио весной следующего года.

Напомним, у Украины четыре медали на домашнем чемпионате Европы. Ранее обладателями золота стали дуэт в синхронных прыжках с трамплина Виктория Кесарь - Станислав Олиферчик и София Лыскун в прыжках с 10-метровой вышки, а Олег Колодий выиграл серебро в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, а пара Алексей Середа и Олег Сербин стали вторыми в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.