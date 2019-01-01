Колодий завоевал серебро домашнего чемпионата Европы по прыжкам в воду
Украинец Олег Колодий выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.
В финале в прыжках с метрового трамплина украинец лидировал перед последней попыткой. Несмотря на хорошую попытку, Олега обошел представитель Германии, у которого был более сложный прыжок.
Таким образом, Патрик Хаусдинг 388,85 набранными баллами стал чемпионом, у Олега Колодия - серебро (381,50), тройку лучших замкнул Лоренцо Марсалья из Италии (380,15).
11-е место занял еще один представитель Украины Станислав Олиферчик (322,25).
Ранее сообщалось, что юная украинка выиграла золото на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду.
После трех дней соревнований в медальном зачете лидируют Украина и Германия, у которых по два золота и одна бронза.
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