Украинец Романчук стал вице-чемпионом мира в плавании

Михаил Романчук принес Украине единственную медаль чемпионата мира в плавании.

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта, который в эти дни проходит в корейском Кванджу.

Украинец преодолел 1500 м вольным стилем за 14:37.63 мин, что позволило стать вторым. Стоит отметить, что начиная с 300 метров и почти до финиша сформировалась тройка призеров - олимпийский чемпион Рио-2016 Грегорио Пальтриньери из Италии, действующий чемпион Европы на этой дистнации Флориан Веллброк из Германии и наш Михаил Романчук, который является действующим чемпионом мира на этой дистанции на короткой воде .

Где-то за 150 метров до финиша Веллброк ушел в отрыв и наш Михаил, который большую часть дистанции держался третьим, сумел на финише обойти только Пальтриньери. Еще один украинец в финале Сергей Фролов стал седьмым.

Серебряная медаль Романчука стала первой и единственной для Украины на этом чемпионате мира в плавании, а для самого Романчука это вторая серебряная медаль чемпионата мира - он также стал вторым на дистанции 1500 м в Будапеште в 2017 году.