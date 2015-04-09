Говоров не сумел завоевать медаль чемпионата мира на коронной дистанции

Украинец занял шестое место на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира.

В корейском Кванджу проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Украинский пловец Андрей Говоров принял участие в финале соревнований на коронной дистанции 50 метров баттерфляем.

Говоров является обладателем мирового рекорда в этом виде программы. По ходу соревнований он стал первым в квалификации, с третьим результатом вышел в финал, однако в решающем заплыве финишировал только шестым, оставшись без медали.

На прошлом чемпионате мира в Будапеште в 2017 году на этой дистанции Говоров был третьим.

Отметим, что на ЧМ в Кванджу украинец еще будет участвовать на олимпийской дистанции 50 м вольным стилем.

Вашему вниманию расписание и результаты выступления украинцев на ЧМ по водным видам спорта.