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Говоров не сумел завоевать медаль чемпионата мира на коронной дистанции

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Украинец занял шестое место на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира.
Андрей Говоров
Андрей Говоров
Getty Images

В корейском Кванджу проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Украинский пловец Андрей Говоров принял участие в финале соревнований на коронной дистанции 50 метров баттерфляем. 

Говоров является обладателем мирового рекорда в этом виде программы. По ходу соревнований он стал первым в квалификации, с третьим результатом вышел в финал, однако в решающем заплыве финишировал только шестым, оставшись без медали.

На прошлом чемпионате мира в Будапеште в 2017 году на этой дистанции Говоров был третьим.

Отметим, что на ЧМ в Кванджу украинец еще будет участвовать на олимпийской дистанции 50 м вольным стилем.

Вашему вниманию расписание и результаты выступления украинцев на ЧМ по водным видам спорта.

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Теги: чемпионат мира по водным видам спорта, Андрей Говоров, плавание, баттерфляй
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