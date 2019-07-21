Австралийский пловец отказался пожимать руку сопернику, разбившему свою допинг-пробу

Хортон демонстративно держался на расстоянии от победителя заплыва.

На Чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу случился скандал.

На дистанции 400 м вольным стилем победил трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян. Китаец показал результат 3 минуты 42,44 секунды. Вторую строчку на соревнованиях занял австралиец Мак Хортон (3.43,17), а на третьем месте расположился представитель Италии Габриэле Детти (3.43,23).

Самое интересное произошло уже после заплыва. Хортон в знак протеста отказался подниматься на пьедестал почета и не пожал руку Сунь Яну.

Австралийский пловец демонстративно держался на расстоянии от победителя заплыва.

Известно, что Хортон не захотел стоять рядом с китайцем из-за допингового скандала, в который тот угодил в сентябре прошлого года. Напомним, тогда Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера.

Информация об инциденте появилась лишь накануне Чемпионата мира, поэтому китайцу не успели отменить допуск на турнир.

Ранее соообщалось, что украинские синхронистки принесли нашей стране первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта.