Переключиться на мобильную версию

Украинские синхронистки завершили чемпионат мира бронзой

Комментариев: 0
В заключительный день наши девушки завоевали еще одну бронзу.
Украинские синхронистки завершили чемпионат мира бронзой

Украинские синхронистки стали бронзовыми призерами чемпионата мира в комбинации. 

Сборная Украины в составе Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Владиславы и Марины Алексеевих, Яны Нарижной, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко, Александры Коваленко, Валерии Апрелевой и Вероники Гришко, показала 3-й результат (94,5333 балла) среди 12-ти команд финала.

Лучшую сумму набрали россиянки (98,0000), "серебро" досталось китаянкам (96,5667).

В активе украинских синхронисток на нынешнем чемпионате мира 6 наград - золото в хайлайте, и четыре бронзы - в дуэте (техническая и произвольная программы), а также в группе (техническая и произвольная программы). 

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь