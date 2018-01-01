Украинские синхронистки завершили чемпионат мира бронзой

В заключительный день наши девушки завоевали еще одну бронзу.

Украинские синхронистки стали бронзовыми призерами чемпионата мира в комбинации.

Сборная Украины в составе Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Владиславы и Марины Алексеевих, Яны Нарижной, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко, Александры Коваленко, Валерии Апрелевой и Вероники Гришко, показала 3-й результат (94,5333 балла) среди 12-ти команд финала.

Лучшую сумму набрали россиянки (98,0000), "серебро" досталось китаянкам (96,5667).

В активе украинских синхронисток на нынешнем чемпионате мира 6 наград - золото в хайлайте, и четыре бронзы - в дуэте (техническая и произвольная программы), а также в группе (техническая и произвольная программы).