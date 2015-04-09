Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала пятую медаль чемпионата мира

Наши спортсменки показали третий результат в произвольной группе.

Украинские синхронистки принесли нашей стране еще одну медаль чемпионата мира по водным придам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

Команда в составе Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Марины и Влады Алексеевых, Яны Нарежной, Алины Шинкаренко, Катерины Резник, Марты Фединой показала третий результат в произвольной программе групп, набрав 94.3667 балла.

Первое место заняла сборная России (98.0000), второе - команда Китая (96.0333).

Ранее сообщалось, что Анастасия Савчук и Марта Федина завоевали бронзу в соревновании дуэтов.