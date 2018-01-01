Украинские синхронистки выиграли еще одну бронзу чемпионата мира

Украинский дуэт стал третьим на чемпионате мира по водным видам спорта.

Украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина завоевали четвертую награду для Украины и третью бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Кореи.

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Наши спортсменки стали третьими в соревновании дуэтов в произвольной программе, набрав в финале соревнований 91,1 балл.

Отметим, что чемпионками мира стали Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина из России, которые набрали 95,5 балла, а серебряную награду завоевали спортсменки из Китая.

Ранее сообщалось, что украинские синхронистки завоевали бронзу чемпионата мира в технической программе.