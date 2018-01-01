С 12 по 28 июля в корейском Кванджу проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание и результаты украинцев Getty Images

С 12 по 28 июля в Кванджу (Южная Корея) проходит 18-й по счету чемпионат мира по водным видам спорта. Украину на соревнованиях буду представлять 29 спортсменов в четырех видах: артистическом плавании, прыжках в воду, плавании и плавании в открытой воде.

В Корее прыгуны в воду разыграют 13 комплектов наград и лицензии на Олимпийские игры в Токио-2020 - по 12 в индивидуальных видах программы и по 3 в синхронных прыжках на каждом снаряде среди женщин и мужчин.

В артистическом плавании спортсменки разыграют 10 комплектов медалей и поборются за командную олимпийскую путевку.

В плавании лицензии Токио-2020 получат спортсмены, которые финишируют на дистанции 10 км в первой десятке.

12 июля

Прыжки в воду

Трамплин, 1 м, женщины - квалификация

Елена Федорова - 215,65 (20-е место)

Анна Арнаутова - 210,70 (24-е место)

Трамплин, 1 м, мужчины - квалификация

Олег Колодий - 370,40 (5-е место) - вышел в финал

Станислав Олиферчик - 274,05 (35-е место)

Синхронное плавание

Соло,техническая программа - квалификация

Марта Федина - 4-е место

Дуэт, техническая программа - квалификация

Марта Федина и Анастасия Савчук - 3-е место

13 июля

Прыжки в воду

Синхронные прыжки, трамплин, 3 м, мужчины - квалификация

Горшковозов/Колодий - 3-е место

Синхронные прыжки, трамплин, 3 м, мужчины - финал

Горшковозов/Колодий - 6-е место

Синхронное плавание

Соло, техническая программа - финал

Марта Федина - 4-е место

14 июля

Плавание на открытой воде

10 км, женщины

Кристина Панчишко - 36-е место

Прыжки в воду

Трамплин, 1 м, мужчины

Олег Колодий - 7-е место

Синхронное плавание

Группы, техническая программа - квалификация

Украина - 3-е место

Дуэт, техническая программа

Марта Федина и Анастасия Савчук - бронза

15 июля

Прыжки в воду

Синхронные прыжки, трамплин, 3 м, женщины - квалификация

Кесарь/Письменская - 15-е место

Синхронные прыжки, вышка, мужчины - квалификация

Сербин/Середа - 11-е место - выход в финал

Синхронные прыжки, вышка, мужчины - финал

Сербин/Середа - 4-е место

Синхронное плавание

Соло, произвольная программа - квалификация

Марта Федина - 4-е место

Хайлайты - финал

Сборная Украины - золото

16 июля

Плавание на открытой воде

10 км, мужчины

Игорь Червинский - 52-й

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа - квалификация (05:00)

Марта Федина и Анастасия Савчук

Группы, техническая программа - финал (13:00)

Украина

Прыжки в воду

Команда, трамплин, 3 м/вышка (14:45)

Середа/Арнаутова

17 июля

Плавание на открытой воде

5 км, женщины

Синхронное плавание

Соло, произвольная программа - финал

Марта Федина

Прыжки в воду

Вышка, женщины

18 июля

Плавание на открытой воде

5 км, эстафета

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м, мужчины

19 июля

Плавание на открытой воде

25 км, мужчины

25 км, женщины

Синхронное плавание

Группы, произвольная программа

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м, женщины

20 июля

Прыжки в воду

Синхронные прыжки, трамплин, 3 м, микст

Вышка, мужчины

Синхронное плавание

Микст-дуэты, произвольная программа

Комбинация, произвольная программа

21 июля

Плавание

400 м, вольный стиль, мужчины

400 м, вольный стиль, женщины

Эстафета 4х100, вольный стиль, мужчины

Эстафета 4х100, вольный стиль, женщины

22 июля

Плавание

100 м, брасс, мужчины

100 м, баттерфляй, женщины

50 м, баттерфляй, мужчины

200 м, комплекс, женщины

23 июля

Хай-дайвинг

20 м, женщины

Плавание

200 м, вольный стиль, мужчины

1500 м, вольный стиль, женщины

100 м, спина, женщины

100 м, спина, мужчины

100 м, брасс, женщины

24 июля

Хай-дайвинг

27 м, мужчины

Плавание

800 м, вольный стиль, мужчины

200 м, вольный стиль, женщины

200 м, баттерфляй, мужчины

50 м, брасс, мужчины

4х100 м, комплекс, микст-эстафета

25 июля

Плавание

200 м, баттерфляй, женщины

100 м, вольный стиль, мужчины

50 м, спина, женщины

200 м, комплекс, мужчины

4х200 м, вольный стиль, женщины

26 июля

Плавание

100 м, вольный стиль, женщины

200 м, брасс, женщины

200 м, спина, мужчины

200 м, брасс, мужчины

4х200 м, вольный стиль, мужчины

27 июля

Плавание

50 м, баттерфляй, женщины

50 м, вольный стиль, мужчины

100 м, баттерфляй, мужчины

200 м, спина, женщины

800 м, вольный стиль, женщины

4х100 м, вольный стиль, микст-эстафета

28 июля

Плавание

50 м, спина, мужчины

50 м, брасс, женщины

1500 м, вольный стиль, мужчины

50 м, вольный стиль, женщины

400 м, комплекс, мужчины

400 м, комплекс, женщины

4х100 м, комплекс, мужчины

4х100 м, комплекс, женщины

Состав сборной Украины:

артистическое плавание - Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марина Алексиева, Влада Алексиева, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Екатерина Резник, Александра Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, Дарья Корнеева;

прыжки в воду - Анна Арнаутова, Елена Федорова, Виктория Кесарь, Анна Письменская, Станислав Олиферчик, Олег Колодий, Александр Горшковозов, Алексей Середа, Олег Сербин;

плавание - Андрей Говоров, Денис Кесиль, Никита Коптелов, Михаил Романчук, Сергей Фролов, Сергей Шевцов;

плавание (открытая вода) - Кристина Панчишко, Игорь Червинский.