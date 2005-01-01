Итальянский пловец спас жизнь гею, упавшему в воду с надувного единорога

Филиппо Маньини первым оказался возле тонущего мужчины.

Известный итальянский пловец Филиппо Маньини стал героем и спас жизнь утопающего мужчины.

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По информации BBC, Маньини проводил отпуск со своей девушкой на острове Сардиния и услышал крики о помощи. Спортсмен прыгнул в воду и оказался около утопающего раньше, чем на месте появились спасатели. Филиппо вытащил туриста на сушу.

Позже оказалось, что утопающим был 45-летний Андреа Бенедетто, который двумя днями ранее сыграл свадьбу со своим бойфрендом. Андреа и его супруг плавали на надувном единороге, но мужчина упал в воду. Из-за разницы температур у него свело ноги, а его муж позвал на помощь, удерживая голову Андреа над водой.

Напомним, Маньини - двукратный чемпион мира на дистанции 100 м вольным стилем (2005 и 2007 год), а также двукратный чемпион мира на “короткой воде“. В 2018 году он был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что грузинский футболист Ананидзе спас жизнь игроку сборной Швейцарии во время матча.