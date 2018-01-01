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Романчук и Говоров выиграли медали в Лиге чемпионов по плаванию

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Украинцы не остались без наград и на третьем этапе Лиги чемпионов.
Романчук и Говоров выиграли медали в Лиге чемпионов по плаванию

Два украинца стали призерами третьего этапа Лиги чемпионов FINA по плаванию, который проходил в Индианаполисе, США.

Михаил Романчук с результатом 3:49.92 минуты стал третьим на дистанции 400 метров вольным стилем, а Андрей Говоров завоевал бронзу на коронной дистанции 50 метров баттерфляем. Говоров также выступил на 100 метрах, но там занял четвертое место – 54.49 секунды (+02.62).

Всего за три этапа Лиги чемпионов Говоров выиграл три медали, а Романчук - две.

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Теги: плавание
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