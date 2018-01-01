Пловчиха в возрасте 76 лет готовится к Чемпионату мира
Египтянка может стать самой возрастной участницей первенства.
Египетская пловчиха Нагва Хораб , которой недавно исполнилось 76 лет, готовится принять участие в Чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет летом в Южной Корее.
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"Я всегда мечтала проявить себя на международном уровне, это было моей главной целью. В конце концов, я выступала от имени своей страны. Моя мечта осуществилась.
Я доказываю своим примером, что возраст – не препятствие для побед, если у вас есть желание и положительный настрой", - заявила египтянка.
В 2016 году Нагва Хораб завоевала для сборной Египта две бронзовых медали на международных соревнованиях в Австралии.
Ранее стало известно, что Украина хочет провести чемпионат по водным видам спорта.
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