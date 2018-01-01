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Романчук: Я хотел побить рекорд мира в Гуанчжоу

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Украинский спортсмен признался, что может показывать еще лучшие результаты.
Михаил Романчук
Михаил Романчук
Andrea Masini/ Deepbluemedia /Insidefoto

Чемпион мира на короткой воде Михаил Романчук прокомментировал завоевание золотой медали на дистанции 1500 метров вольным стилем в китайском Гуанчжоу.

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“Это очень важная медаль для меня, потому что после чемпионата Европы я женился и у меня был довольно большой перерыв. Я рад, что выиграл золото именно здесь, потому что это будет мотивировать меня еще больше. Я знаю, что мое тело может показать еще лучший результат.
Я хотел побить рекорд мира, а не только соревнований, потому что в этом заплыве был его обладателем Грегорио Палтриньери. Я хотел побить его рекорд, но, к сожалению, у меня не получилось. Буду надеяться, что в следующих заплывах смогу показать все, на что я способен“, - цитирует украинца пресс-служба FINA.

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Теги: водные виды, плавание, Михаил Романчук
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Источник: www.fina.org

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