Украинка Яхно стала лучшей синхронисткой мира в 2018 году

Международная федерация плавания (FINA‏) признала украинскую спортсменку Елизавету Яхно лучшей синхронисткой мира по итогам 2018 года.

FINA Best Female Artistic Swimmer 2018 - Yelizaveta Yakhno (UKR) 🏆🇺🇦



What a fantastic season for Yelizaveta Yakhno! She is the best female artistic swimmer of 2018. Let’s relive her achievements throughout a year to remember. pic.twitter.com/wwQP1zPK8Y