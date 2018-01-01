Романчук стал чемпионом мира по плаванию, установив рекорд

Украинец выиграл заплыв на 1500 метров вольным стилем.

Украинский пловец Михаил Романчук стал чемпионом мира по плаванию.

Наш спортсмен выиграл заплыв на дистанции 1500 метров вольным стилем с результатом 14:09.14. Это время стало новым рекордом чемпионатов мира.

Романчук в начале дистанции отдал преимущество Грегорио Пальтриньери, идя вторым номером, но на последних 400 метрах значительно добавил и в самом конце вырвал победу.

Смотрите все результаты украинцев на чемпионате мира по плаванию.