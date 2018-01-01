ЧМ по плаванию 2018: результаты и расписание выступлений украинцев

Четырнадцатый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне пройдет в китайском Ханчжоу.

Результаты чемпионата мира по плаванию на короткой воде Getty Images

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2018 - четырнадцатый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Он пройдет с 11 по 16 декабря 2018 года в китайском Ханчжоу.

Вашему вниманию результаты выступлений украинских спортсменов:

11 декабря:

Денис Кесиль занял 25 место на дистанции 200 м баттерфляй (1.56,04)

Никита Коптелов проплыл 100 м брассом за 1.00,98 - 43 место.

12 декабря:

Любомир Лемешко в предварительных заплывах проплыл 100 м баттерфляем за 51,38 секунд и с 16-м результатом вышел в полуфинал. В полуфинале Лемешко проплыл за 21,53 секунд и занял последнее, 16-е место.

13 декабря:

Сергей Шевцов - 50 м вольный стиль (13 заплыв)

Никита Коптелов - 200 м брасс (4 заплыв)

Андрей Хлопцов - 100 м комплексное плавание (4 заплыв)

14 декабря:

Андрей Хлопцов - 50 м баттерфляй (10 заплыв)

15 декабря:

Михаил Романчук - 1500 м вольный стиль (3 заплыв)

Сергей Фролов - 1500 м вольный стиль (3 заплыв)

Сергей Шевцов - 100 м вольный стиль (12 заплыв).