ЧМ по плаванию 2018: результаты и расписание выступлений украинцев
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2018 - четырнадцатый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Он пройдет с 11 по 16 декабря 2018 года в китайском Ханчжоу.
Вашему вниманию результаты выступлений украинских спортсменов:
11 декабря:
Денис Кесиль занял 25 место на дистанции 200 м баттерфляй (1.56,04)
Никита Коптелов проплыл 100 м брассом за 1.00,98 - 43 место.
12 декабря:
Любомир Лемешко в предварительных заплывах проплыл 100 м баттерфляем за 51,38 секунд и с 16-м результатом вышел в полуфинал. В полуфинале Лемешко проплыл за 21,53 секунд и занял последнее, 16-е место.
13 декабря:
Сергей Шевцов - 50 м вольный стиль (13 заплыв)
Никита Коптелов - 200 м брасс (4 заплыв)
Андрей Хлопцов - 100 м комплексное плавание (4 заплыв)
14 декабря:
Андрей Хлопцов - 50 м баттерфляй (10 заплыв)
15 декабря:
Михаил Романчук - 1500 м вольный стиль (3 заплыв)
Сергей Фролов - 1500 м вольный стиль (3 заплыв)
Сергей Шевцов - 100 м вольный стиль (12 заплыв).
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