Переключиться на мобильную версию

ЧМ по плаванию 2018: результаты и расписание выступлений украинцев

Комментариев: 0
Четырнадцатый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне пройдет в китайском Ханчжоу.
Результаты чемпионата мира по плаванию на короткой воде
Результаты чемпионата мира по плаванию на короткой воде
Getty Images

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2018 - четырнадцатый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Он пройдет с 11 по 16 декабря 2018 года в китайском Ханчжоу.

Вашему вниманию результаты выступлений украинских спортсменов:

11 декабря:

Денис Кесиль занял 25 место на дистанции 200 м баттерфляй (1.56,04)
Никита Коптелов проплыл 100 м брассом за 1.00,98 - 43 место.

12 декабря:

Любомир Лемешко в предварительных заплывах проплыл 100 м баттерфляем за 51,38 секунд и с 16-м результатом вышел в полуфинал. В полуфинале Лемешко проплыл за 21,53 секунд и занял последнее, 16-е место.

13 декабря:

Сергей Шевцов - 50 м вольный стиль (13 заплыв)
Никита Коптелов - 200 м брасс (4 заплыв)
Андрей Хлопцов - 100 м комплексное плавание (4 заплыв)

14 декабря:

Андрей Хлопцов - 50 м баттерфляй (10 заплыв)

15 декабря:

Михаил Романчук - 1500 м вольный стиль (3 заплыв)
Сергей Фролов - 1500 м вольный стиль (3 заплыв)
Сергей Шевцов - 100 м вольный стиль (12 заплыв).

Поделись:
Теги: водные виды, плаванье, ЧМ-2018
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь