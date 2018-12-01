Украина хочет получить чемпионат мира по водным видам спорта

Хозяин мирового первенства определится летом 2019 года.

Международная федерация плавания (FINA) объявила список стран, заинтересованных в проведении чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 или 2027 году. Среди претендентов – один из украинских городов, который пока не называется.

Учитывая инфраструктуру, видимо, речь идет в Киеве, который провел чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2017 года, проведет в 2019 году. В столице не хватает качественного бассейна мирового уровня, но до 2025 года его можно построить.

Конкурентами Украины на право проведения чемпионата мира будут Мельбурн (Австралия), Будапешт (Венгрия), Белград (Сербия), Гринсборо (США), Казань (Россия), а также Китай, который также пока не назвал город.

11 июля 2019 года FINA определит хозяев мировых первенств.

Ближайший чемпионат мира пройдет в 2019 году в южнокорейском Кванджу. Затем мировое первенство примут японская Фукуока (2021) и столица Катара Доха (2023).