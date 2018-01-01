Романчук: Спорт в Украине не развит

Украинский пловец пожаловался, что в Украине очень мало знают о спортсменах.

Призер чемпионата мира по плаванию Михаил Романчук рассказал о ситуации вокруг спорта в Украине.

“В Украине мало кто знает, кто такие спортсмены. Cпорт в нашей стране вообще не развит. 70% моих подписчиков в соцсети Instagram - из Италии.

Пловца можно узнать по широким плечам, узкому тазу и загару, если это лето. Перед соревнованиями мы бреем все тело. Тогда ощущение воды совсем другое. Из-за этого у меня очень много шрамов“, - сказал Романчук.

Ранее, Романчук стал серебрянным призером Кубка мира в Китае.