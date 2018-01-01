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Романчук: Спорт в Украине не развит

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Украинский пловец пожаловался, что в Украине очень мало знают о спортсменах.
Михаил Романчук
Михаил Романчук
swimswam.com

Призер чемпионата мира по плаванию Михаил Романчук рассказал о ситуации вокруг спорта в Украине.

“В Украине мало кто знает, кто такие спортсмены. Cпорт в нашей стране вообще не развит. 70% моих подписчиков в соцсети Instagram - из Италии.

Пловца можно узнать по широким плечам, узкому тазу и загару, если это лето. Перед соревнованиями мы бреем все тело. Тогда ощущение воды совсем другое. Из-за этого у меня очень много шрамов“, - сказал Романчук.

Ранее, Романчук стал серебрянным призером Кубка мира в Китае.

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Теги: плавание, Михаил Романчук, Олимпийские виды
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