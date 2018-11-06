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Двукратного чемпиона мира по плаванию дисквалифицировали из-за допинга

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Кроме него, признан виновным бронзовый призер ЧМ-2015.
Филиппо Маньини
Филиппо Маньини
Getty Images

Двукратный чемпион мира по плаванию Филлипо Маньини и брозовый призер мирового первенства-2015 Мишель Сантуччи дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает издание Corriere.it.

Маньини обвиняется в использовании или попытке использования запрещенных препаратов и соучастии в допинговой схеме, а Сантуччи - только в соучастии.

Ранее сообщалось, что Чемпионка Европы по плаванию погибла во время пожара.

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Теги: плавание, Олимпийские виды
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Источник: corriere.it

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