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Чемпионка Европы по плаванию погибла во время пожара

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Спортсменка была в доме вместе со своим парнем.
Тазмин Пью
Тазмин Пью
Getty Images

18-летняя чемпионка по плаванию среди юниоров Тазмин Пью трагически погибла во время пожара в своем доме в городе Вустер. Вместе с ней там находился ее парень Джош Кирк, сообщает Sky News.

Причина возгорания на данный момент неизвестна. 

Врачам скорой помощи не удалось спасти молодых людей.

Ранее сообщалось, что первый тренер Яны Клочковой Нина Кожух умерла в возрасте 73-х лет.

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Теги: плавание, Олимпийские виды
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Источник: news.sky.com

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