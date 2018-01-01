Чемпионка Европы по плаванию погибла во время пожара

Спортсменка была в доме вместе со своим парнем.

18-летняя чемпионка по плаванию среди юниоров Тазмин Пью трагически погибла во время пожара в своем доме в городе Вустер. Вместе с ней там находился ее парень Джош Кирк, сообщает Sky News.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Врачам скорой помощи не удалось спасти молодых людей.

Ранее сообщалось, что первый тренер Яны Клочковой Нина Кожух умерла в возрасте 73-х лет.