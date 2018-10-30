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Умерла Нина Кожух - первый тренер Яны Клочковой

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Среди воспитанников Нины Кожух 13 мастеров спорта международного класса и 50 мастеров спорта.
Нина Кожух - первый тренер Яны Клочковой
Нина Кожух - первый тренер Яны Клочковой

Заслуженный тренер Украины Нина Кожух, которая тренировала олимпийскую чемпионку Яну Клочкову, умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

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Вместе со своим покойным мужем Александром Кожухом она воспитала много знаменитых пловцов, среди которых: бронзовые призеры ХVІІІ и ХХІІ Олимпийских игр Татьяна Девятова и Владимир Долгов, победители кубков и чемпионатов Европы, многократные чемпионы и рекордсмены СССР и Украины Людмила Баркалова, Наталья Попова, Людмила Крутакова, Александр Маначинский, Юрий Вереитинов.

Всего среди воспитанников Кожух 13 мастеров спорта международного класса и 50 мастеров спорта по плаванию. Но самым знаменитым воспитанником известного тренера является четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Яна Клочкова.

Ранее сообщалось, что умер известный украинский баскетболист Григорий Хижняк.

Также недавно скончался легендарный украинский футболист и тренер Олег Базилевич, с которым простились в Киеве.

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Теги: плавание, Нина Кожух, Яна Клочкова
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Sirko_1111    30.10.2018, 22:49
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Sirko_1111
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