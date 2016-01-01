Сердинов: Сейчас в команде пловцов один лидер - это Михаил Романчук

Известный украинский пловец Андрей Сердинов прокомментировал для iSport.ua итоги чемпионата Европы по плаванию.

Чемпионат Европы по плаванию завершился для Украины четырьями медалями, три из которых на счету Михаила Романчука. Это на одну медаль меньше, чем на прошлом чемпионате Европы 2016 года.

Прокомментировать результаты мы попросили экс-главного тренера сборной, трехкратного чемпиона Европы, призера чемпионов мира и Олимпийских игр Андрея Сердинова.

- Для нашего плавания, в котором оно находится, четыре медали на чемпионате Европы – это хороший результат?

- Скажу, что успешно выступил Михаил Романчука, а вот дистанция 50 баттерфляем является не олимпийской и большой ценности не имеет в рамках подготовки к Олимпийским играм. Наша главная задача Олимпиада.

- Фактически по сравнению с прошлым ЧЕ в 2016 году прогресса добился Михаил Романчук, Андрей Говоров плюс-минус остался на том же уровне, а вот Зевина регрессировала. Что Вы можете сказать о лидерах команды?

- На мой взгляд, сейчас в команде один лидер - это Михаил Романчук. И несколько молодых спортсменов, которые растут в своих результатах на олимпийских дистанциях. Остальные лидирующие спортсмены снизили свои показатели по разным причинам. На мой взгляд, проблема не только в лидерах, спортсменах в команде, сейчас в целом нет лидера всей команды. Насколько я знаю, что главного тренера на данный момент нет, а это точно не идет на пользу команде.

- Когда Вы были тренером сборной, вы говорили о необходимости подтягивать молодежь. Сейчас есть Хлопцов, Шевчук, Лемешко, Фролов, но они не прогрессируют очень быстро. На ваш взгляд, в чем причина отсутствия роста тех, кто есть, и отсутствие тех, кто их мог бы заменить?

- Перечисленные спортсмены уже совсем не молодежь, а достаточно взрослые и опытные спортсмены. Результаты на чемпионатах Украины, на мой взгляд, достигли критически низких результатов. Молодого резерва просто не вижу.

Я не в курсе того как готовиться команда сейчас. Уверен, у них есть сотни причин чтобы оправдать свои результаты, как правило на это все большие мастера. Думаю, что в целом система подготовки спортсменов отстала очень сильно от мировых лидеров, и это вопрос даже не условий работы, важно что в голове и сердце. Мы жили в общагах на сборах без отопления, питание всегда оставляло желать лучшего. Только при этом мы выдавали результаты мирового уровня. Чтобы это изменить… думаю это произойдет только тогда, когда придет полностью новая и молодая команда, которая начнет все с самого начала.

- Если о хорошем, то Романчук и Говоров - это самородки или это результат тяжелого труда? Вы, наверняка, с нами знакомы, пересекались и видели потенциал.

- Конечно ребята очень способные, Миша большой трудяга и выполняет много работы. Его выступление - это правильная и сложная работа его тренера Петра Нагорного и Михаила. Мое мнение по поводу Андрея, что он еще не раскрыл своего потенциала. Надо готовить олимпийские дисциплины. Все остальное пустое.

- Вообще, как тренер, увидели ли какие-то новые тенденции на чемпионате Европы, что, возможно, удивило?

- Чемпионат Европы в целом как и всегда прошел без интриги и новизны, все предсказуемо и ожидаемо. Удивил спортсмен из Германии на дистанции 1500 вольным стилем (Флориан Веллброк - прим), остальное - в хорошо отлаженном рабочем режиме.

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Виталий Володько, iSport.ua