Романчук: Хотелось завоевать титул абсолютного чемпиона Европы

Михаил Романчук в интервью iSport.ua прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы.

Украинский пловец Михаил Романчук в эксклюзивном интервью iSport.ua подвел итоги своему выступлению на первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта, где он завоевал две золотые и одну серебряную медали.

- Изначально с тренером планировались три золотых медали. Хотелось завоевать титул абсолютного чемпиона Европы, но это спорт. Всякое бывает, появляются новые непредсказуемые люди.

- Судя по твоим комментариям в соцсетях после серебра на 1500 метров ты был расстроен. Остался недоволен местом или временными показателями?

- Я не столько был недоволен местом или временем, сколько я был недоволен собой. Я понимал, что это не то место, на которое я заслуживал. Я считаю, что за этот год я сделал значительно больше, чем на серебро. На 400 метров и на 800 метров я доказал неслучайность этого мнения, показал, что на 1500 метров это была моя ошибка. В спорте же все допускают ошибки? Вот в заплыве я допустил некоторые ошибки.

- Какие именно?

- Это более тактические ошибки. Функционально я был готов плыть быстрее.

- Сложилось впечатление, что на 1500 метров ты зациклился на борьбе с Грегорио Палтриньери и упустил из вида немца Флориана Веллброка.

- Я знал этого немца. Он за последний год спрогрессировал почти на 30 секунд. На таком уровне – это серьезно. На самом деле, я упустил тот момент, когда он начал дергать. Уплывать по чуть-чуть. Поздно среагировал и поздно включился. Еще бы метров 100 и я бы его обошел.

- Ты сказал, что много работал для сегодняшнего результата. Как проходила подготовка именно к чемпионату Европы?

- Мы проплыли очень много за этот год. Была сделано большая работа. У меня такой тренер, который каждый год ищет какой-то новый подход, придумывает новые тренировки. Направленность остается, но отсутствие "рутины" смягчает работу. Подготовка была и в Украине, и в Турции.

- На чемпионате Европы ты сосредоточился на трех видах, но на внутренних соревнованиях ты иногда пробуешь себя и в других видах. Почему на международных стартах ограничиваешься стайерскими дисциплинами?

- Мы с тренером пытаемся совершенствовать другие виды: плаваем комплексом, "дельфином". На чемпионате Украины я бывает действительно выступаю не только в "своих" видах. Например, я чемпион Украины на 400 комплексом. Я плыву разные дистанции, но не могу сказать, что они на очень высоком уровне. Для Украины – неплохо, но для цели на международных стартах максимальные, поэтому нет смысла распыляться.

- Как вообще тебе организация чемпионата Европы?

- Неплохо. Мне понравилась, как они сделали шоу. Были яркие выходы, вокруг нас был огонь и это было классно. Тебя аж в жар бросает. Это классно для плавания, потому что много людей приходит, смотрит по телевизору, а это все популяризация нашего вида спорта.

- Во время чемпионата Европы у тебя выпало день рождение. Удалось немного отметить?

- Да, после последнего заплыва пошли в кафе, немного посидели, отметили.

- Часто приходится вот так праздновать на соревнованиях?

- Последних несколько лет постоянно дни рождения так выпадают. Либо перед, либо во время, либо после. В 2014 году на второй день после дня рождения мы улетали в Нанкин на Юношескую Олимпиаду, в Казани в 2015 году я плыл квалификацию на следующий день после дня рождения, в 2016 году встретил в Рио на Олимпиаде. Все в основном в соревновательный период и особо классно не погуляешь.

- Какие дальнейшие планы?

- Теперь улетаю в Берлин, поддержать невесту (Марину Бех – прим.), которая уже вышла в финал прыжков в длину на ЧЕ. Так вышло, что квалификацию она проходила, когда я был в полете, поэтому как только появилась возможность, я включил интернет, посмотрел результат и вздохнул спокойно.

- Сезон уже закончился?

- Для меня сезон закончился, теперь долгожданный отдых, который я ждал 48 недель. Сейчас будет подготовка к свадьбе, которая будет 2 сентября. А дальше медовый месяц, после чего вновь подготовка. Уже в декабре будет чемпионат мира на короткой воде, где надеюсь добыть свое первое мировое золото.

Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на iSport.ua

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Виталий Володько, iSport.ua