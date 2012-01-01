Прокопчук: Лыскун очень достойно выступила на ЧЕ, рада за нее

Юлия Прокопчук прокомментировала для iSport.ua ЧЕ по прыжкам в воду.

В Эдинбурге продолжается чемпионат Европы по прыжкам в воду, на котором в активе Украины уже две медали – в командных соревнования золото добыли София Лыскун и Олег Колодий, а миксте с 3-метрового трамплина третьими стали Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик.

Была близка София Лыскун к медали в индивидуальных прыжках с вышки, но ошибка на третьем прыжке стоит ей медали. Она не сумела удержаться на руках на стойке, пришлось выполнять второй раз, за что были сняты балла. Без снятых баллов украинка была бы первой, а так сенсационно чемпионат Европы выиграла голландка Селин Мария ван Дёйн, набравшая 319,10 баллов.

Прокомментировать выступление Софии Лыскун и итоги соревнований на вышке для iSport.ua эксклюзивно согласилась пятикратная чемпионка Европы на вышке Юлия Прокопчук.

- Как вам результаты на вышке в индивидуале?

- Честно, неожиданно то, что выиграла голландка. Но она показала неплохой результат для себя. Смогла устоять в борьбе за золото, хорошо подготовилась. Но все равно, я никак не ожидала, что выиграет голландка. Конечно сумма баллов не очень высокая. Но зато пока мой рекорд не побит (385.90).

- Наша София Лыскун реально претендовала на золото. Что там случилось во время того злополучного прыжка?

- Соня очень сильная спортсменка. Но еще молодая, ей не хватает опыта. Прыжок с рук - она уже ошибалась на этом прыжке на ЧМ (который недавно проходил в Киеве), где упустила медаль, также и здесь, та же ошибка, выход в стойку два раза и исполнение прыжка не очень.

Но после этого прыжка, она начала хорошо бороться, ей немного не хватило до бронзы. Это говорит о ее характере и то, что она умеет собраться несмотря на провальный прыжок. Я верю, у нее все впереди!

- С Вами подобное случалось на серьезных соревнованиях?

- Да, со мной тоже такое случалось. Я тоже ошибалась на прыжке "со стойки на руках" (выход в стойку на руках со второй попытки), это было на ОИ 2012 в Лондоне в предварительных соревнованиях и на ЧЕ 2016 в Лондоне в командных соревнованиях. Это спорт.

- Могло сказаться на выступлении Софии то, что она прыгала три дня подряд. Насколько это тяжело, учитывая еще и ее возраст?

- Во-первых, она недавно выступала на юношеском ЧМ в Киеве и через неделю у нее старт на ЧЕ взрослом - это конечно тяжеловато. Во-вторых, три дня подряд соревноваться - это нужно тоже быть очень подготовленным. Но ее молодой организм все выдержал. Она умничка!

- Как вам вообще выступление Софии на этом ЧЕ?

- Лыскун очень достойно выступила на ЧЕ, заявила о себе, как о сильной спортсменке, набралась опыта, надеемся впереди будут только золотые награды. Очень рада за Соню и то что есть в Украине достойные претенденты.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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Виталий Володько, iSport.ua