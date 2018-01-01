Колодий: Хочется, конечно, завоевать олимпийскую медаль

Чемпион Европы Олег Колодий обещает постараться выиграть еще две медали на этом ЧЕ.

Украина начала чемпионат Европы по прыжкам в воду с золота в командных соревнованиях, где чемпионами стали Олег Колодой вместе с Софией Лыскун.

Теперь Олегу предстоит побороться за медали в индивидуальных прыжках с трамплина. Там он обещает бороться за как можно лучший результат.

- Олег, в чем главные отличия между индивидуальными и командными выступлениями? Насколько помогает наличие партнера? Или, напротив, это лишь дополнительный груз ответственности?

- В индивидуальных соревнованиях прыгать проще – меньше ответственности. С другой стороны, эта же ответственность придает силы. Ты понимаешь, что не имеешь права на ошибку, не можешь подвести своего напарника.

- Кстати, о грузе ответственности: в 2010 году вы стали человеком года в Николаеве. Безотносительно вашего отношения конкретно к этой награде, насколько титулы и признание влияют на ваши спортивные успехи и на непосредственно на вас, как на личность? Что помогает сохранять мотивацию?

- Если честно, это было так давно, что я уже и забыл. Когда награждали – было здорово, но такие вещи быстро забываются. Это касается и остальных моих наград: стараюсь забывать о них как можно быстрее. К этому меня приучил еще тренер: завоевал медаль, постоял на пьедестале, порадовался – сошел с пьедестала, снял медаль, забыл и продолжил работать еще усерднее.

- На что рассчитываете на этом чемпионате? Чего вообще хотели бы достичь в профессиональной карьере? Или сам процесс важнее поставленных целей?

- Впереди будет еще 2 старта: трехметровый трамплин в индивидуальном и парном (с Александром Горшковозовым) зачетах. Буду бороться и пытаться показать лучший результат, а там видно будет.

Что касается более глобальных целей, хочется, конечно, завоевать олимпийскую медаль. Я думаю это естественное стремление и мечта любого профессионального спортсмена. При чем, хочется олимпийского золота.

Сегодня, 9 августа, Олег Колодий выступит в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. За его выступлениями, а также стартами других украинских спортсменов можно следить ежедневно на каналах Eurosport 1 и Eurosport 2.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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