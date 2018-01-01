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Романчук выиграл второе золото на чемпионате Европы по плаванию

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Михаил Романчук стал первым на дистанции 800 метров вольным стилем.
Михаил Романчук
Михаил Романчук
Getty Images

Украинец Михаил Романчук выиграл свою третью медаль на чемпионате Европы по плаванию, который проходит в Глазго.

Романчук стал первым в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем. Украинец выбился в лидеры на дистанции 450 метров и не отпустил победу.

Вторым к финишу прибыл итальянец Грегорио Пальтриньери, отстав от Романчука на 3 секунды. Тройку замкнул Флориан Велброк из Германии.

Напомним, что Романчук выиграл золото на дистанции 400 метров вольным стилем. Также украинец взял серебро в заплыве на 1 500 метров.

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Теги: плавание, Михаил Романчук, чемпионат Европы
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