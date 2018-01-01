Романчук выиграл второе золото на чемпионате Европы по плаванию

Михаил Романчук стал первым на дистанции 800 метров вольным стилем.

Украинец Михаил Романчук выиграл свою третью медаль на чемпионате Европы по плаванию, который проходит в Глазго.

Романчук стал первым в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем. Украинец выбился в лидеры на дистанции 450 метров и не отпустил победу.

Вторым к финишу прибыл итальянец Грегорио Пальтриньери, отстав от Романчука на 3 секунды. Тройку замкнул Флориан Велброк из Германии.

Напомним, что Романчук выиграл золото на дистанции 400 метров вольным стилем. Также украинец взял серебро в заплыве на 1 500 метров.

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