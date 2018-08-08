Украинцы Кесарь и Олиферчик выиграли бронзу ЧЕ по прыжкам в воду

Украинский дуэт показал третий результат чемпионата Европы по синхронным прыжкам в воду.

Украинский дуэт Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в смешанных командах.

Украинцы заработали от судей 291,81 балл. Первое место заняла немецкая пара Лу Массенберг и Тина Пунцель – 313,50 балла. Серебро выиграли британцы – Росс Хаслэм и Грэйс Рид с результатом 308,67 баллов.

Ранее Олег Колодий и София Лыскун выиграли золотые медали по прыжкам в воду.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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