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Украинцы Кесарь и Олиферчик выиграли бронзу ЧЕ по прыжкам в воду

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Украинский дуэт показал третий результат чемпионата Европы по синхронным прыжкам в воду.
Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик
Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик
НОК

Украинский дуэт Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в смешанных командах.

Украинцы заработали от судей 291,81 балл. Первое место заняла немецкая пара Лу Массенберг и Тина Пунцель – 313,50 балла. Серебро выиграли британцы – Росс Хаслэм и Грэйс Рид с результатом 308,67 баллов.

Ранее Олег Колодий и София Лыскун выиграли золотые медали по прыжкам в воду.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на iSport.ua

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Теги: водные, прыжки в воду, чемпионат Европы, Виктория Кесарь, Станислав Олиферчик
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  08.08.2018, 17:55
Оценка:  0
гость
Тем временем россияне больше 20 золотых медалей взяли по водным видам спорта...не считая серебра и бронзы.
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