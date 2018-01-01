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Говоров, Зевина и Лемешко прошли в вечерние полуфиналы ЧЕ

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Половина украинских пловцов сумели пройти квалификацию в своих заплывах.
Андрей Говоров
Андрей Говоров
Getty Images

На чемпионате Европы в Глазго прошла утренняя программа в плавании, в которой с разным успехом выступили шесть украинцев. Причем, выступили она парами в трех дисциплинах и в каждой из них в полуфинал прошел кто-то один.

У женщин в заплыве 200 м на спине в полуфинал с седьмым результатом вышла Дарья Зевина, а вот Марина Колесникова осталась за пределами полуфинала.

У мужчин на 50 м вольным стилем с шестым результатом в сезоне в полуфинал вышел Андрей Говоров, тогда как Сергею Шевцову показанного результата для полуфинала не хватило.

Наконец на 100 баттерфляем мы ожидали полуфинала от Андрея Хлопцова, который плыл в самом сильном заплыве и первые 50 м проплыл третьим, но дальше стал 7-м в своем заплыве и оказался за пределами топ-20, а вот Евгений Лемешко свой заплыв выиграл и вышел в полуфинал с 14-го места.

Полуфиналы пройдут в вечерней программе. Тогда же будем болеть за Михаила Романчука в финале 800 м.

Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на iSport.ua

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Теги: Андрей Говоров, Дарья Зевина, плавание, чемпионат Европы
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