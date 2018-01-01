Говоров с рекордом выиграл коронную дистанцию на ЧЕ

Андрей Говоров в финале чемпионата Европы установил рекорд чемпионатов Европы.

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл финальный заплыв на своей коронной дистанции 50 м баттерфляем.

Говоров, который является рекордсменом мира на этой дистанции, показал время 22,48, тем самым установив новый рекорд чемпионатов Европы.

Это третья медаль украинских пловцов на чемпионате Европы - предыдущие обе на счету Михаила Романчука, который с первым местом уже вышел в третий финал на 800 м и в среду, 8 августа попробует стать двукратным чемпионом Европы.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на iSport.ua

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!