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Говоров с рекордом выиграл коронную дистанцию на ЧЕ

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Андрей Говоров в финале чемпионата Европы установил рекорд чемпионатов Европы.
Андрей Говоров
Андрей Говоров
Getty Images

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл финальный заплыв на своей коронной дистанции 50 м баттерфляем.

Говоров, который является рекордсменом мира на этой дистанции, показал время 22,48, тем самым установив новый рекорд чемпионатов Европы.

Это третья медаль украинских пловцов на чемпионате Европы - предыдущие обе на счету Михаила Романчука, который с первым местом уже вышел в третий финал на 800 м и в среду, 8 августа попробует стать двукратным чемпионом Европы.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на iSport.ua

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Теги: Андрей Говоров, плавание, чемпионат Европы
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