Украинка Яхно выиграла свою седьмую медаль на чемпионате Европы

Елизавета Яхно стала третьей в соревнованиях солисток.

Соревнования по артистическому плаванию на объединенном чемпионате Европы завершились произвольной программой солисток, где украинка Елизавета Яхно выиграла свою седьмую медаль этого чемпионата.

В одиночной произвольной программе украинка показала результат 92.13 и впервые опустилась на чемпионате Европы в Глазго ниже второго места. Яхно уступила итальянке Линде Черрути и россиянке Светлане Колесниченко.

Напомним, на чемпионате Европы по артистическому (синхронному) плаванию сборная Украины выиграла семь наград - одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую. Семикратным призером ЧЕ стала Яхно, которая выступала в соло, дуэтах и команде.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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