Украинка Яхно выиграла свою седьмую медаль на чемпионате Европы
Соревнования по артистическому плаванию на объединенном чемпионате Европы завершились произвольной программой солисток, где украинка Елизавета Яхно выиграла свою седьмую медаль этого чемпионата.
В одиночной произвольной программе украинка показала результат 92.13 и впервые опустилась на чемпионате Европы в Глазго ниже второго места. Яхно уступила итальянке Линде Черрути и россиянке Светлане Колесниченко.
Напомним, на чемпионате Европы по артистическому (синхронному) плаванию сборная Украины выиграла семь наград - одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую. Семикратным призером ЧЕ стала Яхно, которая выступала в соло, дуэтах и команде.
Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.
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