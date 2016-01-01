Савчук и Яхно – серебряные призеры ЧЕ по летним видам спорта

Украинки завоевали серебро ЧЕ в произвольной программе дуэтов.

Украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук заняли второе место на ЧЕ по летним видам спорта в произвольной программе дуэтов.

Наши спортсменки получили за свое выступление 93,4000 балла, пропустив вперед лишь россиянок Светлану Колесниченко и Варвару Субботину (96,7000). На третьей позиции оказались представительницы Италии Линде Черрути и Констанце Ферро – 92,1333.

Ранее Савчук и Яхно выиграли серебро в технической программе.

Напомним, Объединенный чемпионат Европы, который проходит в Глазго и Берлине, включают в себя континентальное первенство по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

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