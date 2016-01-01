Переключиться на мобильную версию

Савчук и Яхно – серебряные призеры ЧЕ по летним видам спорта

Комментариев: 0
Украинки завоевали серебро ЧЕ в произвольной программе дуэтов.
Анастасия Савчук и Елизавета Яхно
Анастасия Савчук и Елизавета Яхно
Getty Images

Украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук заняли второе место на ЧЕ по летним видам спорта в произвольной программе дуэтов.

Наши спортсменки получили за свое выступление 93,4000 балла, пропустив вперед лишь россиянок Светлану Колесниченко и Варвару Субботину (96,7000). На третьей позиции оказались представительницы Италии Линде Черрути и Констанце Ферро – 92,1333.

Ранее Савчук и Яхно выиграли серебро в технической программе.

Напомним, Объединенный чемпионат Европы, который проходит в Глазго и Берлине, включают в себя континентальное первенство по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: синхронное плавание, чемпионат Европы, Елизавета Яхно, Анастасия Савчук
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь