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Украинские синхронистки выиграли серебро чемпионата Европы

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Елизавета Яхно снова заняла место на пьедестале.
Сборная Украины заняла второе место на чемпионате Европы
Сборная Украины заняла второе место на чемпионате Европы

Украинская команда по синхронному плаванию выиграла свою пятую медаль чемпионата Европы 2018.

Украинки в составе Марии Алексеевой, Александры Кашубы, Яны Нарежной, Алины Шинкаренко, Владиславы Алексеевой, Александры Коваленко, Анастасии Савчук и Елизаветы Яхно в командной технической программе набрали 90.7439 балла (27.5000 – исполнение, 27.8000 – впечатление, 35.4439 – сложность) и уступили только спортсменкам из России, выигравшим пятое золото.

Ранее сообщалось, что Украинцы Колодий и Лыскун – чемпионы Европы в прыжках в воду.

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Теги: синхронное плавание, чемпионат Европы, спорт, Украина, медаль
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гость  (аноним)  06.08.2018, 18:15
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гость
а на первом месте кто?
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