Украинские синхронистки выиграли серебро чемпионата Европы

Елизавета Яхно снова заняла место на пьедестале.

Украинская команда по синхронному плаванию выиграла свою пятую медаль чемпионата Европы 2018.

Украинки в составе Марии Алексеевой, Александры Кашубы, Яны Нарежной, Алины Шинкаренко, Владиславы Алексеевой, Александры Коваленко, Анастасии Савчук и Елизаветы Яхно в командной технической программе набрали 90.7439 балла (27.5000 – исполнение, 27.8000 – впечатление, 35.4439 – сложность) и уступили только спортсменкам из России, выигравшим пятое золото.

Ранее сообщалось, что Украинцы Колодий и Лыскун – чемпионы Европы в прыжках в воду.

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