Украинцы Колодий и Лыскун - чемпионы Европы в прыжках в воду

Украинские прыгуны в воду начали ЧЕ с золотой награды.

Украинский дует – Олег Колодий и София Лыскун - выиграли золотые медали в командных соревнования на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который стартовал в шотландском Эдинбурге.

Украинцы набрали 355,90 баллов за шесть прыжков, обойдя немецкий дуэт Лоу Массенберг – Мария Курьо всего на 3,3 балла.

Тройку замкнули россияне Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов, которые после четырех прыжков уверенно лидировали, но набрали всего 35,20 и 45,00 балла за последние два прыжка.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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