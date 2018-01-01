Украина выиграла десятую медаль объединенного чемпионата Европы

Для Елизаветы Яхно это четвертая награда этого чемпионата.

Украинская синхронистка Елизавета Яхно завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в Глазго, заняв второе место в сольной технической программе.

В технической программе Яхно набрала 91,3517 балла. Золото досталось россиянке Светлане Колесниченко – 93,4816, бронза – итальянке Линде Черрути – 90,2282.

Отметим, что это уже четвертая медаль Яхно на нынешнем чемпионате, но только первая – личная. Вообще же, это десятая медаль Украины на объединенном чемпионате Европы.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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