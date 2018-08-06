Говоров разгромил соперников в квалификации на ЧЕ

Украинский пловец с первым временем вышел в полуфинал чемпионата Европы.

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл квалификацию на коронной своей дистанции 50 м баттерфляем.

Говоров, который является рекордсменом мира на этой дистанции, показал время 22,90 и стал единственным, кто выплыл из 23 секунд. Сегодня, 6 августа, пройдут полуфиналы, а во вторник финал на этой дистанции.

Еще один украинец Сергей Шевцов занял в квалификации 17 место и в полуфинале будет запасным.

На данный момент украинские пловцы выиграли две медали на чемпионате Европы и обе на счету Михаила Романчука.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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