Говоров разгромил соперников в квалификации на ЧЕ
Украинский пловец с первым временем вышел в полуфинал чемпионата Европы.
Украинский пловец Андрей Говоров выиграл квалификацию на коронной своей дистанции 50 м баттерфляем.
Говоров, который является рекордсменом мира на этой дистанции, показал время 22,90 и стал единственным, кто выплыл из 23 секунд. Сегодня, 6 августа, пройдут полуфиналы, а во вторник финал на этой дистанции.
Еще один украинец Сергей Шевцов занял в квалификации 17 место и в полуфинале будет запасным.
На данный момент украинские пловцы выиграли две медали на чемпионате Европы и обе на счету Михаила Романчука.
Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.
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